Roblox: cos'è e come funziona il gioco del momento

Nel corso dell’anno appena terminato, su YouTube ha spopolato una particolare piattaforma da gioco chiamata Roblox, soprattutto all’interno dei canali dedicati ad un pubblico di giovani e giovanissimi. Questa guida giunge quindi in aiuto di coloro che ancora non sapessero cos’è Roblox.

Sostanzialmente, Roblox non è altro che una piattaforma online gratuita, che permette ai suoi numerosissimi utenti di effettuare una enorme quantità di cose: in effetti, Roblox non è solamente una piattaforma da gioco, ma un vero e proprio strumento di programmazione, che permette a coloro che lo utilizzano, tra le tante altre cose, di creare il proprio mondo virtuale o il proprio prototipo di videogioco. Una delle funzioni che più di tutte rendono peculiare questo prodotto, tuttavia, è la sua struttura a mo’ di social network virtuale: la piattaforma agisce come una sorta di gigantesco hub social gestito da un server, attraverso il quale i giocatori possono interagire tra loro, visionare le proprie creazioni e comportarsi come in una sorta di life simulator, con un target tendenzialmente orientato verso i giovanissimi. Riuscendo a catturare l'interesse di questa fetta di pubblico, Roblox è riuscito a generare ricavi record durante il corso del 2020.

Roblox è un prodotto totalmente gratuito, tuttavia esiste una valuta utilizzabile all’interno del gioco che può essere ottenuta sia tramite le attività in-game, sia tramite acquisti nel negozio interno al gioco. Roblox è attualmente disponibile su Xbox One, Computer (sia con sistema operativo Windows che Mac OS), e dispositivi mobile Android o iOS: sulle prime due piattaforme il titolo può essere scaricato automaticamente tramite un’applicazione presente all’interno del Microsoft Store, mentre la versione per Mac e dispositivi mobili dovrete scaricare l’applicazione dai relativi negozi digitali. E infine, ecco quanti minigiochi esistono in Roblox!