Roblox cresce ancora: sfiorati i 50 milioni di utenti attivi ad agosto 2021

Roblox continua ad espandersi sempre di più. Attraverso l'ultimo report relativo ai dati del mese di agosto 2021, Roblox Corporation conferma di aver raggiunto quasi 50 milioni di utenti attivi su base giornaliera. Per la precisione i giocatori sono stati 48.2 milioni, in aumento del 32% rispetto a quanto registrato ad agosto 2020.

Tra le altre statistiche rilevanti dello scorso agosto, la compagnia segnala ricavi compresi tra 167 e 170 milioni di dollari (raddoppiati rispetto a quanto ricavato nello stesso periodo dell'anno scorso), mentre tutti i giocatori attivi hanno passato un totale di 4 miliardi di ore sulle numerose attività presenti all'interno della popolare piattaforma social. Si tratta di nuovi record che superano anche i ricavi e utenti giornalieri di Roblox a luglio 2021, all'epoca già impressionanti.

Divenuto ormai un punto di ritrovo online irrinunciabile per milioni di giocatori dotati di dispositivi iOS, Android, PC e Xbox One, Roblox continua così a macinare risultati finanziari sempre più vasti e punta a crescere ulteriormente nel prossimo futuro. Nonostante gli importanti successi, la piattaforma è stata spesso anche soggetta a critiche e polemiche di varia natura. Di recente Roblox è stata accusata di sfruttare i giovani sviluppatori, con l'azienda che è prontamente intervenuta per chiarire la questione e sgonfiare così un potenziale polverone.