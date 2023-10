Roblox ai dipendenti: 'Tornate in ufficio oppure ve ne andate'

Nonostante il grandissimo successo di Roblox su PlayStation con oltre 10 milioni di download in una settimana, Roblox Corporation vuole che tutti i suoi dipendenti tornino a lavorare in sede senza più affidarsi solo allo smart working. Chi non lo farà dovrà accettare una liquidazione.

Ad annunciarlo è l'amministratore delegato di Roblox Corporation, David Baszucki, confermando che d'ora in avanti non sarà più possibile lavorare unicamente da remoto ma che ogni dipendente deve recarsi nella sede della compagnia a San Mateo in California almeno tre volte ogni settimana. Nonostante i tentativi effettuati dall'azienda negli ultimi anni, Baszucki sostiene che una cultura lavorativa ibrida non può funzionare al meglio per la compagnia, e dunque la decisione presa è considerata "giusta per Roblox" e per i dipendenti più giovani che potranno così lavorare a stretto contatto con il personale più anziano ed apprendere meglio tutti i trucchi del mesteriere.

Scendendo in dettagli più specifici, tutti i membri di Roblox Corporation devono comunicare entro il 16 gennaio 2024 se intendono trasferirsi a San Mateo per continuare a lavorare con l'azienda, per poi effettuare lo spostamento e lavorare in sede entro il 15 luglio 2024. La compagnia si mette inoltre a disposizione di coloro che richiederanno un aiuto per i costi di trasferimento. Chi invece non accetterà queste condizioni dovrà lasciare Roblox Corporation entro il 15 aprile 2024.

Baszucki si dice comunque consapevole che non tutti i dipendenti accetteranno di tornare in ufficio, pertanto si aspetta nel prossimo futuro più licenziamenti. Per Roblox ci saranno dunque importanti cambiamenti a breve, almeno per quanto riguarda la forza lavoro.