Roblox Down: i giocatori incolpano Chipotle per i server offline

I gravi problemi ai server di Roblox che stanno impedendo a milioni di giocatori di tutto il mondo di giocare non sono ancora del tutto risolti, e gli animi si stanno prevedibilmente scaldando. Mentre gli sviluppatori continuano a lavorare ad una risoluzione, i giocatori se la stanno prendendo con Chipotle.

Chipotle Mexican Gril, per chi non lo sapesse, è una catena di ristoranti statunitense che in vista di Halloween ha stretto una partnership con Roblox per offrire ai suoi giocatori un totale di 30.000 burritos gratuiti, dal valore complessivo di un milione di dollari. Per riscattare il coupon, bisogna recarsi entro il 31 ottobre presso uno stage speciale chiamato "Boorito". Ebbene, sebbene non siano stati resi pubblici dei dati precisi in merito al successo dell'offerta, un'ampia frangia di giocatori di Roblox è convinta che i malfunzionamenti dei server siano nati a causa dell'elevata affluenza di persone interessate alla promozione.

È difficile credere che il desiderio di burritos sia così esagerato da causare il crollo di un'infrastruttura abituata a gestire ogni giorno tre milioni di videogiocatori in contemporanea, ed infatti ci hanno pensato gli stessi sviluppatori a smentire questa teoria. Nell'ultimo aggiornamento affidato a Twitter, il team di Roblox ha riferito a chiare lettere che "il crollo non è correlato a nessuna esperienza specifica o partnership". In altre parole, non prendetevela con Chipotle. Le cause dei problemi, in ogni caso, continuano ad essere ignote.