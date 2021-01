Roblox si può giocare gratis oppure è a pagamento?

La piattaforma di gioco Roblox è un prodotto assolutamente unico nel suo genere, e nel corso dei suoi ormai 15 anni di vita si è evoluto in quello che è ormai una sorta di fusione tra social network e strumento di programmazione.

All’interno della piattaforma di Roblox, infatti, è possibile trascorrere il proprio tempo da soli oppure insieme ai propri amici giocando e testando ai numerosi minigiochi di Roblox creati dalla community proprio grazie ai tool di sviluppo forniti da Roblox stesso. Ed è proprio a questo punto che si ricollega il discorso relativo al prezzo che è necessario pagare per giocare a Roblox.

Partendo dal presupposto che la piattaforma Roblox è in sé uno strumento completamente gratuito, che può essere scaricato senza alcun costo su PC, Xbox One e dispositivi mobili iOS e Android, è necessario puntualizzare che all’interno del gioco è possibile acquistare con denaro reale e poi spendere una valuta virtuale chiamata Robux. Attraverso l’uso di questa valuta potrete ottenere l’accesso a tutte le attività e i minigiochi che ne richiedono il pagamento di una certa cifra per poter essere utilizzati: ogni creatore di contenuti in Roblox potrà infatti decidere se condividere le proprie creazioni a pagamento, per una cifra che può andare dai 25 ai 1000 Robux a persona, oppure gratuitamente.