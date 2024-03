Roblox Griefville x Chucky terrorizza tutti all'Xbox Partner Preview: ora disponibile!

Nel corso dell'Xbox Partner Preview di marzo 2024 c'è stato spazio anche per una nuovissima esperienza horror targata Roblox: Griefville Survive The Nightmare è ora disponibile sulla celebre piattaforma, ed arriva in compagnia di un'intramontabile icona dei film d'orrore, Chucky la Bambola Assassina.

Attraverso un apposito trailer i ragazzi di RocketRide Games, che hanno stretto una partnership con Roblox ed NBC Universal per dare vita al progetto, ci danno un assaggio della loro ultima produzione volta ad omaggiare Chucky e le pellicole horror anni '80 e '90. L'azione si presenta frenetica e senza sosta, con la Bambola Assassina pronta a fare a pezzi tutti i giocatori che gli capitano a tiro.

"Con Griefville Survive The Nightmare volevamo creare un'esperienza che richiamasse nella mente dei giocatori di Roblox più grandi la cultura degli horror anni '80 e '90. Non si tratta solamente di jumpscares, si tratta di catturare le atmosfere, la tensione e il puro divertimento di perdersi in un classico horror vecchia scuola. Siamo dunque felici di portare Griefville su Roblox con i migliori partner possibili", ha dichiarato Louis-Rene Auclair, CEO di RocketRide Games.

Poco ma sicuro, continueremo a sentir parlare di Griefville Survive The Nightmare, nuova esperienza che promette di fare colpo su tutti i fan dell'horror presenti su Roblox.