Roblox: hacker sottraggono documenti sensibili ai creatori del gioco gratis

Anche Roblox è finito nel mirino degli hacker e, stando alle ultime informazioni diffuse in rete, sembrerebbe che qualcuno abbia sottratto un grosso quantitativo di dati sensibili ad alcuni sviluppatori.

Più nello specifico, uno degli sviluppatori è stato vittima di hacking e, tramite l'accesso ai suoi dati, i malintenzionati hanno rubato numerosi file personali e dati sensibili appartenenti sia ai membri del team che ad uno dei creatori del gioco. Si parla di indirizzi mail, recapiti telefonici, numeri di carte di credito e immagini dei documenti per un totale di 4 GB. Stando a quanto dichiarato dagli stessi sviluppatori, questo furto è stato realizzato con l'obiettivo di chiedere un riscatto e, in seguito al rifiuto da parte dei creatori di Roblox, i dati sottratti sono stati pubblicati online.

Nel frattempo sono state avviate le indagini per individuare i colpevoli e gli stessi creatori del popolare free to play hanno confermato di aver potenziato la sicurezza interna per evitare che in futuro possano ripetersi situazioni del genere.

Per chi non lo sapesse, proprio qualche giorno fa anche Bandai Namco è stata vittima di un attacco hacker e sembrerebbe che i malintenzionati abbiano pubblicato immagini relative ai prodotti in arrivo prossimamente, tra i quali troviamo anche il DLC di Elden Ring.