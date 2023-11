Roblox inarrestabile: 7 miliardi di spesa su mobile e download quasi a quota 1 miliardo

Continuano a crescere i numeri da record di Roblox, che dopo aver raggiunto i 10 milioni di download su PlayStation, avrebbe raggiunto quota 7 miliardi di spesa per i giocatori su mobile, con download complessivi che stanno per assestarsi attorno a 1 miliardo di unità.

La versione mobile di Roblox rimane una delle app con i maggiori incassi a livello globale. A condividere i dati è AppMagic, secondo cui i giocatori di Roblox hanno speso oltre 7 miliardi di dollari su iOS e Android.

Nello specifico, AppMagic mostra le entrate derivanti dagli acquisti in-app (IAP) ridotte delle tariffe della piattaforma e delle tasse incluse: le entrate IAP di Roblox superano i 4,2 miliardi di dollari. Per calcolare la spesa dei giocatori, gli analisti hanno aggiunto i tagli del 30% e le tasse che i negozi pagano ad alcuni paesi prima di effettuare il pagamento a un publisher. AppMagic non tiene traccia nemmeno di altre fonti di entrate come contratti di licenza, entrate pubblicitarie e royalties.

Gli Stati Uniti sono il primo paese per fatturato derivante da mobile, rappresentando il 58% del totale. Seguono Regno Unito (7%), Canada (4%), Corea del Sud (4%) e Australia (3%). Roblox vanta un incredibile numero di giochi sulla piattaforma.

Roblox ha anche generato 995 milioni di download a livello globale. Gli Stati Uniti sono i leader in termini di installazioni, con una quota del 20%, seguiti da Brasile (12%), Messico (6%), Indonesia (5,6%) e Russia (5,5%).