Roblox e gli incassi da record: a spendere di più sono gli americani su iOS

Quello di Roblox continua ad essere un fenomeno in espansione e da non sottovalutare, sebbene molti videogiocatori ne ignorino completamente l'esistenza. Stando agli ultimi dati pubblicati, infatti, la piattaforma sarebbe in grado di generare incassi incredibili ogni giorno.

Secondo quanto dichiarato da Think Gaming in una recente analisi delle applicazioni più redditizie su App Store aggiornata a giugno 2021, il primo posto sarebbe occupato proprio da Roblox. L'applicazione in questione riuscirebbe ad incassare ogni giorno 3 milioni di dollari solo su dispositivi iOS negli Stati Uniti, quindi la cifra in questione tiene in considerazione solo una fetta dei guadagni giornalieri (si parla di circa 92 milioni di dollari al mese secondo le stime del portale). Sembrerebbe che buona parte dei guadagni provenga dagli acquisti in-game e non dall'acquisto stesso del gioco, il quale però può essere scaricato anche in formato gratuito.

Vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato di una class action avviata da alcuni giocatori di Roblox che non sono soddisfatti di alcune politiche legate agli oggetti venduti nello store di gioco. Secondo alcuni genitori, infatti, Roblox è come un casinò e sono sempre più numerose le proteste da parte degli adulti.