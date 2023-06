Roblox diventa maturo: ora si possono creare contenuti per adulti

Importante cambiamento in atto su Roblox: da questo momento in poi, Roblox Corporation consente la creazione di contenuti per un pubblico maturo dai 17 anni in su all'interno della propria piattaforma. La conferma arriva da un comunicato ufficiale della compagnia, che vuole offrire esperienze più variegate per ogni tipo di pubblico.

La categoria 17+ diverrà dunque presto realtà su Roblox e potranno dunque arrivare giochi con "violenza intensa, presenza di sangue fortemente realistico, umorismo più volgare, alcool, gioco d'azzardo non giocabile e contenuti romantici". Nella sua nota, gli autori spiegano che "il gruppo demografico in più rapida crescita su Roblox sono gli utenti tra i 17 ed i 24 anni e nel 2022 il 38% dei nostri utenti attivi quotidianamente aveva un'età dai 17 anni in su. Come evoluzione naturale, da adesso permetteremo ai creatori di realizzare contenuti appositi per questa fascia d'eta".

Prima di questa svolta, le esperienze ludiche offerte da Roblox erano catalogate in tre diverse fasce: tutte le età, 9+ e 13+, cosa che dunque impediva ai creatori di poter implementare tematiche più forti nei propri giochi. "Vogliamo che Roblox - continua il comunicato - simuli e vada anche oltre ciò che è possibile nel mondo reale. Ora i creatori potranno potranno offrire esperienze per chi ha 17 anni ed oltre, implementando temi più maturi e storie in stile serie TV o stand-up comedy. Queste esperienze potranno offrire più violenza, sangue e umorismo spinto".

In ogni caso per accedere o creare contenuti maturi è necessario verificare la propria età accedendo su Roblox. Si tratta di un grosso cambiamento per la piattaforma, e chissà dunque quale tipo di impatto avrà nel prossimo futuro. Intanto avete sentito la storia della bambina che ha speso 2500 sterline su Roblox, senza alcun margine di rimborso per la famiglia?