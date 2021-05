Roblox: un misterioso clown sta terrorizzando i giocatori!

Per quanto possa sembrare assurdo, un misterioso clown sta terrorizzando i giocatori di Roblox. Uno dei giochi più amati dai giovanissimi nasconde un easter egg spaventoso che può essere attivato digitando un comando specifico.

Digitando il termine "?Iloveyou" in Roblox apparirà un video che mostra un uomo con una maschera da pagliaccio intento a schiaffeggiarsi il volto, il tutto in una ambientazione decisamente lugubre che non farebbe fatica ad essere perfetta per la serie Resident Evil. Gli sviluppatori non hanno svelato l'origine di questo easter egg, ritenuto da molti piuttosto crudo considerando anche il pubblico di riferimento di Roblox.

A marzo Roblox Inc è stata quotata in borsa raggiungendo una quotazione pari a 45 miliardi di dollari, più di colossi come Electronic Arts e Take-Two Interactive. Questo enorme successo ha permesso a Roblox di entrare nella Top 100 del TIME, citata tra le aziende più influenti dell'anno insieme a Sony, Microsoft ed Epic.

Roblox è un vero e proprio fenomeno su mobile con centinaia di milioni di download e un successo che non accenna a diminuire, come testimoniano anche i numeri generati dall'entrata in borsa della compagnia responsabile del progetto. Secondo gli analisti nel 2021 Roblox continuerà a dominare le classifiche di App Store e Google Play generando entrate record.