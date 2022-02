Roblox non funziona: problemi con i server sabato 12 febbraio

Mentre l'App mobile di Roblox chiude in Cina, la vastissima community di videogiocatori attivi sul titolo sta segnalando il verificarsi di molteplici problematiche.

Una circostanza immediatamente ravvisabile tramite il noto portale Down Detector, che registra le segnalazioni di malfunzionamento inviate dalla community. Secondo lo strumento, in particolare, pare che la giornata di oggi, sabato 12 febbraio 2022, sia interessata da diversi imprevisti per Roblox. Nello specifico, si segnala un picco di problematiche riscontrate dagli utenti a partire dalle ore 14:30 circa del fuso orario italiano.

Dal primo pomeriggio ad ora, la situazione non pare essere migliorata, anzi. Dalle iniziali poche centinaia di segnalazioni, si è rapidamente superato il migliaio, con un picco di indicazioni di down di Roblox raggiunto indicativamente intorno alle ore 16:00. L'utenza di Down Detector riferisce soprattutto di malfunzionamenti dei server di gioco, ma non soltanto. Presenti all'appello anche sul fronte del gameplay e dell'accesso al portale ufficiale di Roblox. Al momento, non sembrano esservi state comunicazioni in merito a tali problematiche da parte di Roblox Corporation.



In attesa di eventuali aggiornamenti, ricordiamo come il titolo stia guadagnando crescente popolarità anche al di fuori del mondo videoludico. Di recente, ad esempio, anche Paris Hilton ha fatto il suo ingresso nel Metaverso di Roblox.