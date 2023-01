Roblox non smette di crescere: oltre 200 milioni di download nel 2022!

Se Roblox ha fatto meglio di Activision nel 2021, l'anno che si è appena concluso ha fatto da sfondo a un successo, se vogliamo, ancora maggiore per il sandbox creativo di The Sandbox Corporation, merito degli oltre 200 milioni di download globali nel 2022.

Stando ai dati acquisiti da Finbold e condivisi il 31 gennaio con un'infografica che elenca i maggiori successi dell'industria dell'intrattenimento digitale, nel 2022 Roblox ha fatto registrare un totale di 208 milioni di download. Un risultato a dir poco incredibile che, però, non basta al Metaverso firmato Roblox Corporation per conquistare la vetta della classifica delle app videoludiche più scaricate su dispositivi mobile iOS e Android.

Il Re indiscusso del mercato mobile nel 2022 è stato infatti Subway Surfer (304 milioni di download), seguito da Stumble Guys (254 milioni) e dallo stesso Roblox. La classifica stilata da Finbold si completa con il quarto posto di Candy Crush Saga (138 milioni) e la quinta piazza occupata da Race Master 3D (128 milioni). Più indietro troviamo invece 8 Ball Pool (120 milioni), FIFA Mobile (111 milioni), Merge & Fight (110 milioni), Garena Free Fire (109 milioni) e Bridge Race (107 milioni di download).

Gli oltre 200 milioni di utenti che hanno scaricato Roblox hanno contribuito a generare incassi globali per oltre 861 milioni di dollari. Stando alla ricerca di Finbold, la crescita di Roblox sarebbe legata a fattori come il costante rinnovamento dell'offerta della piattaforma, i numerosi aspetti social del Metaverso e le opportunità di business offerte dall'app durante la pandemia. Finbold ritiene quindi che Roblox abbia ulteriori margini di crescita, specie in funzione delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dal Metaverso. Se volete saperne di più su questo fenomeno dell'industria videoludica, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sui mondi virtuali di Roblox tra marketing, moda e divertimento.