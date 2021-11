Roblox è di nuovo online: risolti tutti i problemi ai server

Roblox torna nuovamente online dopo giorni di problematiche: Roblox Corporation ha infatti risolto i malfunzionamenti ai server ed adesso i milioni di utenti attivi sulla piattaforma online potranno tornare a divertirsi assieme attraverso gli innumerevoli giochi disponibili.

Era il 28 ottobre 2021 quando vennero segnalati per la prima volta gravi problemi ai server di Roblox, con una perdita di tre milioni di giocatori attivi nelle ore successive. La compagnia si era subito messa al lavoro per comprendere le dinamiche del problemi e risolverle, ma tale lavoro ha richiesto molto più tempo del previsto. Dopo giorni di tentativi, gli sviluppatori sono infine riusciti a trovare la causa del down di Roblox, rivelatosi essere un problema interno che non ha avuto nulla a che fare con possibili attacchi dall'esterno, come inizialmente in molti avevano ipotizzato.

Non è stato specificato nel dettaglio cosa ha causato il crash dell'intera infrastruttura online, ma adesso il peggio è alle spalle e la situazione può tornare alla normalità per la gioia dei giocatori. "Per quanto ne sappiamo non c'è stata alcuna perdita di dati degli utenti, e la vostra esperienza con Roblox dovrebbe ora tornare completamente alla normalità", dice in una nota David Baszucki, CEO di Roblox Corporation, che ringrazia giocatori, sviluppatori e partner commerciali per la pazienza e il supporto dimostrato, promettendo di prendere misure per evitare il ripetersi di una vicenda simile.

Viene infine escluso che la causa del down dei server possa essere dipeso da una collaborazione con Chipotle cominciata poco prima dell'insorgere delle problematiche: la compagnia conferma che quanto accaduto "non è collegato a specifiche esperienze o partnership attive sulla piattaforma".