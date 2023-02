Roblox: perdite economiche aumentano nel 2022, ma gli investitori sono soddisfatti

Sebbene Roblox abbia registrato oltre 200 milioni di download nel 2022, il titolo gratuito e il suo metaverso non risultano avere più il vero appeal di una volta: gli utili finanziari del 2022 hanno confermato che le perdite economiche sono aumentate in modo significativo.

Come ripreso da GameIndustry, l’ultimo report pubblicato dalla società ha confermato che le perdite nette nel quarto trimestre e nell’intero anno sono causate da ragioni simili ma sono sensibilmente maggiori rispetto a due anni fa, complici le maggiori spese per sostenere l'espansione delle operazioni commerciali: “Prevediamo di continuare a segnalare perdite nette per il prossimo futuro anche se crediamo di riuscire a generare liquidità netta dalle attività operative”, spiega l’azienda.

Altre aggiunte importanti sono le seguenti: i report finanziari forniti da Roblox da marzo 2023 non mostreranno più le metriche mensili, in quanto le decisioni commerciali prese portano a reazioni del mercato sul breve termine che non corrispondono al loro vero impatto sul gioco. O ancora, Roblox ha riferito che gli utenti attivi giornalieri sono aumentati del 23% su base annuale, confermando come il 2022 sia stato un anno di “innovazione e invenzione” per il titolo, che si muove verso “forme più profonde di espressione, comunicazione e immersione”.

Parlando però dei numeri effettivi, la perdita netta nel 2022 ammonta a 934 milioni di dollari, contro i 504 milioni del 2021; solo 291 milioni di dollari sono stati persi nel Q4 2022. Ciononostante, le entrate sono aumentate del 16% YoY a 2,2 miliardi di dollari.

Questi dati sembrano avere comunque convinto gli investitori, tanto che in pochissime ore – dopo il crollo di gennaio 2023 – le azioni sono aumentate del 17,4% da 35 dollari a 45 dollari per stock.