Roblox: la piattaforma social sta per arrivare su PS5 e Switch?

Sembra che Roblox stia per ampliare i suoi orizzonti. La piattaforma social pensata per la creazione di numerosi generi di giochi diversi finora è stata appannaggio di Xbox One, PC e dei sistemi mobile, ma a breve potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch e su PlayStation 5.

A farlo intendere chiaramente è stato Dave Baszucki, CEO di Roblox Corporation, che durante una conference call per discutere dei risultati della società durante il primo trimestre 2021 ha rivelato che la sua produzione potrebbe essere presto disponibile su nuovi sistemi: "Switch, PlayStation, Oculus Quest, tutte queste piattaforme sarebbero appropriate per Roblox", afferma Baszucki. Il fatto che abbia citato anche Oculus Quest lascia quindi intendere che Roblox potrebbe addirittura fare il suo debutto nel mondo della VR, espandendo così l'esperienza della produzione verso orizzonti finora mai sperimentati.

Lo scorso giugno 2020 Roblox ha raggiunto l'invidiabile cifra di 150 milioni di utenti attivi mensilmente: un esordio sulle console Sony e Nintendo, oltre al possibile passaggio anche verso la realtà virtuale, amplierebbe ulteriormente la popolarità della piattaforma di Roblox Corporation con la possibilità di ampliare ulteriormente la propria utenza. Al momento però, a parte le parole del CEO, non ci sono possibili date su quando potrebbe arrivare l'esordio su PS5, Switch od Oculus Quest. Di recente Apple ha affermato che Roblox non crea giochi, dichiarazione con la quale i responsabili della piattaforma si sono detti d'accordo. Avete invece letto che un misterioso clown sta terrorizzando i giocatori di Roblox?