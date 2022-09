Roblox: dal prossimo anno saranno aggiunti gli ad pubblicitari in-game

In occasione della Roblox Developers Conference 2022, i curatori dello sterminato hub di Roblox hanno confermato l'arrivo delle inserzioni pubblicitarie in-game. Da tempo si vociferava dell'integrazione degli ad all'interno dei videogiochi non necessariamente o esclusivamente mobile, e sarà proprio Roblox a portare avanti l'esperimento per primo.

Tra le informazioni che apprendiamo tramite GamesIndustry.biz, scopriamo che le pubblicità di Roblox, che verranno integrate a partire dal prossimo anno, saranno 3D, facilmente identificabili, e saranno native sulla piattaforma. A quanto pare i sistemi introdotti consentiranno ai giocatori di consultare e approfondire le inserzioni pubblicitarie e ritornare in-game in maniera semplice e veloce. Il tutto è mirato ad incrementare gli introiti per gli sviluppatori e permettere ai vari brand di raggiungere con facilità i propri clienti.

"I marchi e gli sviluppatori saranno egualmente in grado di creare esperienze pubblicitarie mai viste prima su Roblox, inclusi portali che possono trasportare senza problemi gli utenti avanti e indietro tra le esperienze", ha affermato la piattaforma. "Ciò creerà nuove opportunità per gli sviluppatori di generare entrate e consentirà ai marchi di raggiungere le loro community in modo più efficace".

Voci di corridoio hanno suggerito in passato che anche Microsoft e Sony introdurranno gli ad pubblicitari su Xbox e PlayStation all'interno dei titoli free-to-play. Al momento nessuna delle due compagnie ha però fatto annunci ufficiali in merito.