Roblox su PS4 e PS5? Spunta un annuncio di lavoro dedicato alle console Sony

Mentre il mercato cinese attende la nuova versione di Roblox, il free to play realizzato dall'omonima Roblox Corp. potrebbe essere destinato a raggiungere nuove piattaforme.

Attualmente, la peculiare esperienza che fonde social e videogioco è disponibile in maniera gratuita su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e dispositivi mobile. Nel prossimo futuro, tuttavia, Roblox potrebbe approdare anche su PlayStation Store, con una versione del titolo pensata per essere fruita su PlayStation 4 e PlayStation 5. Ma da dove nasce questa ipotesi?

A far emergere questa possibilità, è un annuncio di lavoro apparso sulle pagine del sito ufficiale di Roblox Corp. Con quest'ultimo, la compagnia dichiara di essere alla ricerca di un "Senior Software Engineer, PlayStation Console". Come facilmente intuibile dalla denominazione della posizione, il futuro dipendente di Roblox Corp. si occuperà di ottimizzare l'engine proprietario dell'azienda per una fruizione sulle console di casa Sony. Una circostanza che ha rapidamente portato gli osservatori a pensare ad una versione PS4 e PS5 di Roblox in arrivo.



Al momento, non vi sono conferme in merito a effettivi nuovi porting del variopinto Metaverso di Roblox, con i portavoce di Roblox Corp. che si sono rifiutati di commentare l'avvistamento del nuovo annuncio di lavoro da parte della community.