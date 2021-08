Roblox: ricavi e utenti giornalieri in crescita, aumentano anche le perdite

Roblox Corporation ha diffuso i dati riguardanti le performance finanziarie della sua piattaforma videoludica nel secondo trimestre dell'anno fiscale. Stando a quanto apprendiamo, il livello di engagement è cresciuto in maniera notevole, e questo ha condotto ad un importante aumento dei ricavi totali.

Il report finanziario ci dice che gli introiti, pari a 154.1 milioni di dollari, sono aumentati del 127% alla fine del mese di giugno. Il flusso delle operazioni ha inoltre toccato livelli record per la compagnia, stando a quanto dichiarato dal chief financial officer Michael Guthrie. Nonostante questo, anche le perdite hanno registrato un'impennata, essendo passate dai 71.5 milioni di dollari dello scorso anno ai 140 milioni di dollari di giugno. Un dato che sembra confermare grandi spese ed investimenti da parte di Roblox Corporation.

Durante il trimestre, il numero medio di utenti attivi giornalieri è stato di 43.2 milioni, numero in crescita del 29% rispetto al secondo trimestre del 2020, quando la maggior parte del mondo era in isolamento a causa della pandemia. La società ha attribuito questo alla crescita del 42% del numero di utenti attivi al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, e al rinnovato engagement degli utenti al di sopra dei 13 anni. Le ore giocate sono aumentate del 13%, raggiungendo quota 9.7 miliardi.

Roblox ha sottoscritto un accordo con Sony Music per far sì che numerosi artisti potessero unirsi alla piattaforma social. Sulle nostre pagine potete scoprire qual è il titolo più giocato in assoluto su Roblox.