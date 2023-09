Roblox: rimossi 30 dipendenti del team acquisizione talenti per obiettivi di crescita

La squadra dei talenti di Roblox, l'app che consente di creare giochi e giocare online, torna al centro delle cronache. Dopo il grave leak con cui erano trapelati dati sensibili di oltre 4.000 dipendenti di Roblox, stavolta una dichiarazione TechCrunch rivela che l'azienda ha deciso di licenziare 30 dipendenti.

"Gli obiettivi di crescita aggressivi contro cui Roblox ha operato negli ultimi anni hanno richiesto un investimento più pesante nella nostra organizzazione tecnica", ha affermato un portavoce di Roblox.

La piattaforma di gaming di Roblox ha assistito a una rapida crescita negli ultimi anni, quasi triplicando i suoi utenti attivi giornalieri dal primo trimestre del 2020 a 66 milioni all’inizio di quest’anno. Proprio dall'impennata di crescita del volume di business nasce l'esigenza di spendere di più per compensare gli sviluppatori, come si evince anche dalle dichiarazioni del portavoce dell'azienda:

“Con il nostro impegno a mantenere la crescita dei nostri compensi in contanti in linea con la crescita delle nostre prenotazioni entro la fine del primo trimestre del 2024, ora abbiamo bisogno di un’organizzazione di acquisizione di talenti più piccola per soddisfare le nostre riadeguate esigenze di assunzione. Questa azione è il risultato della riduzione dei nostri obiettivi di assunzione per allinearli meglio ai nostri obiettivi di crescita”.

Al momento, stando ai dati riportati su Tech Crunch, nonostante la crescita del numero di utenti e delle ore trascorse sulla piattaforma, gli utenti non stanno spendendo di più. Frattanto, sappiamo che Roblox si prepara a sbarcare anche su PlayStation e Meta Quest, una mossa che forse potrebbe cambiare le carte in tavola.