Roblox, un settembre impressionante: entrate per 7 milioni di dollari al giorno

In attesa dell'ingresso degli ad pubblicitari in-game in Roblox (previsto per il prossimo anno), il Metaverso non conosce pause, con dati stellari per le performance commerciali di settembre 2022.

Stando ai dati pubblicati da Roblox Corp, il mese si sarebbe infatti chiuso con un afflusso di entrate pari ad una media di 7 milioni di dollari al giorno, per un totale che l'azienda quantifica come compreso tra i 212 e i 219 milioni di dollari. Valori davvero impressionanti, che confermano la continua crescita del fenomeno Roblox. Rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, il Metaverso mette infatti a segno una crescita dell'11-15%.

Ai dati prettamente economici, si affiancano ulteriori buone notizie per Roblox Corp. L'azienda rende infatti noto che anche la community di Roblox è in crescita. Nel solo mese di settembre 2022, l'esperienza ha potuto contare su 57,8 milioni di utenti giornalieri, con un aumento di ben il 23% rispetto a quanto osservato nel settembre 2021. Tale fascia di pubblico appare inoltre sempre più coinvolta nel Metaverso, con un incremento dell' "engagement" valutato da Roblox Corp nel 16%. In questo caso, non sono però stati condivisi i parametri utilizzati come metro di giudizio.



Nell'ultimo anno, l'esperienza digitale ha accolto un crescente numero di partnership e collaborazioni, sino al recente annuncio del lancio di FIFA World in Roblox.