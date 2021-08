Roblox 'sfrutta' i giovani sviluppatori? La compagnia risponde alle accuse

Stando alle conclusioni a cui sono giunti i giornalisti di People Make Games dopo aver condotto un reportage su Roblox, la compagnia che ha realizzato il kolossal sandbox starebbe "sfruttando" i giovani sviluppatori che utilizzano gli strumenti creativi del titolo per realizzare minigiochi ed esperienze interattive.

L'indagine di People Make Games accusa così Roblox Corporation di rendere volutamente difficoltoso il sistema di monetizzazione dei contenuti realizzati dagli sviluppatori in erba che, appunto, utilizzano Roblox per dare forma ai propri progetti videoludici. Nel video pubblicato da People Make Games si evidenziano quelle che, a detta di chi ha condotto questo report, sono le pratiche portate avanti dai gestori della piattaforma di Roblox per incentivare i creatori di contenuti a sviluppare giochi, proponendo loro delle aspettative di successo definite come "irragionevolmente ottimistiche".

Stando ai redattori di PMG ci sarebbe poi un altro problema, non meno grave, rappresentato dal tetto minimo richiesto per trasformare in denaro reale la moneta virtuale Robux acquisita con la rivendita e la condivisione dei giochi creati con gli strumenti di Roblox. Le ultieriori criticità evidenziate da PMG nel sistema di monetizzazione di Roblox riguardano l'obbligo di abbonamento per poter ritirare i Robux e il tasso di cambio "interno" applicato dalla compagnia per acquistare i Robux dei creatori di contenuti (versando 350 dollari per 100.000 Robux, ossia molto meno dei circa 1.000 dollari prelevabili "pubblicamente" con il medesimo quantitativo di Robux).

Nel tentativo di fare chiarezza, i giornalisti di Eurogamer.net hanno contattato Roblox Corporation per un commento alle accuse del video di PMG. La risposta dei rappresentanti dell'azienda di Roblox non entra nel merito delle singole accuse mosse da creatori di contenuti intervenuti ai microfoni di PMG, ma specifica che la compagnia, nella sola finestra temporale dei primi sei mesi del 2021, ha corrisposto agli sviluppatori del portale di Roblox 248,7 milioni di dollari, una cifra che supera di cinque volte quella versata a designer in erba nel primo semestre del 2019.