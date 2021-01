Roblox è sicuro per bambini e ragazzi o ci sono pericoli?

Uno dei fenomeni del momento è Roblox, un mix tra un gioco LEGO e Minecraft. La piattaforma consente di creare interi mondi e minigiochi in cui è possibile fare praticamente qualsiasi cosa... ma quanto è sicuro Roblox?

Dal momento che all'interno di Roblox si può parlare con altre persone e che si possono anche spendere soldi veri, quanto è sicuro per i più piccoli? Senza dubbio, quando si parla di bambini, la presenza dei genitori non deve mancare se ci si vuole assicurare che i figli non entrino in contatto con un contenuto non adatto a loro. Nonostante il gioco sia classificato con PEGI 7+, il contenuto disponibile all'interno potrebbe essere pericoloso in quanto a tematiche, contenere violenza o sangue, richiedere un pagamento in denaro reale.

Spesso i genitori non si preoccupano di sorvegliare le attività ludiche dei più piccoli, e questo è un problema perché Roblox (così come molti altri videogiochi, online o meno), non dispone di nessuna misura di controllo automatico dei contenuti. Alla creazione dell'utente da usare, viene richiesta l'età: questo permette di filtrare tutti contenuti in base all'età stessa, ma niente impedisce veramente di accedere a un contenuto non adatto, se venisse trovato per caso dal bambino ad esempio.

L'enorme community di Roblox e la sua libreria di giochi in continua espansione sono alla base del suo successo ma contribuiscono anche ad aumentare il rischio della presenza di cose che un bambino non dovrebbe fare o vedere. È possibile segnalare queste spiacevoli anomalie, ma come dicevamo prima non esiste un controllo automatico per gli infiniti contenuti del gioco.

Un altro problema è rappresentato dalla facilità con cui si può chattare con altre persone: un genitore dovrebbe sempre controllare con chi sta parlando il proprio figlio di 7 anni. Questo è possibile grazie a delle impostazioni di Privacy che limitano le attività online e anche grazie alla possibilità di controllare tutta la cronologia dei messaggi e delle richieste di amicizia, che potete trovare cliccando sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra, alla voce "Sicurezza" e poi "Restrizioni Account". In questo modo, se avrete anche inserito la data di nascita di vostro figlio, potrete accedere a un controllo completo delle sue attività e scegliere i filtri da applicare. Bisogna anche fare attenzione che i bambini non siano in possesso dei dati necessari a concludere gli acquisti online: una bambina di 11 anni è arrivata a spendere più di 5000 euro su Roblox.