Roblox fa soldi sfruttando il lavoro dei ragazzini? No, per loro è un grande regalo

Eurogamer.net ha intervistato il CEO di Roblox Studio alla GDC e in questa occasione si è parlato anche di un tema delicato, ovvero le accuse legate al fatto che la compagnia abbia enormi guadagni grazie ai contenuti creati da più giovani. Ma questa narrazione viene fortemente respinta dalla compagnia, che chiarisce meglio la situazione.

Come noto, Roblox offre numerosi strumenti per monetizzare il proprio ingegno, chiunque può creare un gioco sulla piattaforma e condividerlo con altri giocatori, gratuitamente oppure a pagamento, con una parte del compenso destinata all'autore e una parte all'azienda.

Proprio per questo c'è chi propone una narrazione che vede Roblox Studio guadagnare denaro dal lavoro dei più giovani, ma il CEO dell'azienda ha una visione diversa e molto chiara a riguardo: nessuno sfruttamento ma anzi una grande opportunità per milioni di persone in tutto il mondo che grazie a Roblox possono avere un lavoro e delle entrate economiche.

Viene poi reso noto che la maggior parte degli sviluppatori di contenuti di Roblox hanno superato i 20 anni, ci sono certamente anche ragazzi più giovani che contribuiscono alla creazione di esperienze e si dicono soddisfatti di poter guadagnare soldi grazie alla loro passione e alla loro creatività, nel frattempo inoltre si stanno facendo conoscere ad un pubblico vasto e stanno gettando le basi per il loro futuro professionale.

Roblox ha oltre 70 milioni di utenti attivi al giorno mentre i download di Roblox si apprestano a superare quota un miliardo.

