Roblox: Sony non l'ha voluto su PlayStation perché preoccupata per i bambini

Proprio quando Roblox accoglie l'arrivo di contenuti per adulti, apprendiamo del particolare motivo per cui la piattaforma già disponibile su PC, Mac, Xbox e device mobile iOS e Android non è mai stata voluta da Sony su console PlayStation.

Come riportato da Axios, un documento risalente allo scorso anno tirato in ballo in occasione della causa tra FTC e Microsoft sull'argomento Activision, conferma che Sony ha bloccato Roblox dalle console PlayStation perché era preoccupata che i bambini venissero esposti a contenuti inappropriati. Tuttavia, il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha dichiarato all'epoca che la posizione dell'azienda sarebbe potuta cambiare, lasciando la porta aperta a un eventuale porting su PlayStation di Roblox.

"Storicamente, a causa del gran numero di bambini che giocano su PlayStation, siamo stati molto attenti ad esporli a tutto ciò che potrebbe potenzialmente arrecargli danno", ha dichiarato Ryan. "Negli ultimi due anni, tuttavia, abbiamo rivisto quelle politiche e abbiamo allentato un po' la presa. Siamo stati conservatori per troppo tempo e ora stiamo attualmente interagendo con le persone di Roblox. Speriamo che la situazione cambi".

Nonostante queste parole risalgano ad oltre un anno fa, Roblox non è ancora arrivato sulle console PlayStation. Nintendo, dal canto suo, non ha mai commentato la mancanza di disponibilità di Roblox su Switch, e sappiamo che la casa di Kyoto è solitamente molto attentata a non distribuire contenuti non adatti ai bambini sulle sue piattaforme.

Roblox ha introdotto un sistema di classificazione dei contenuti nel 2021 per aiutare i genitori a controllare i giochi creati dagli utenti a cui accedono i loro figli. Più della metà degli utenti giornalieri della piattaforma ha meno di 13 anni, e nonostante i sistemi di controllo, contenuti occasionali che infrangono le regole possono sfuggire alla moderazione nei giochi creati dall'utenza.