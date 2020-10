Roblox sorpassa i 2 miliardi di dollari solo su mobile: performance record nel 2020

Sviluppato da Roblox Corporation, Robblox è una produzione multimiattafroma afferente al genere degli MMO, all'interno del quale i giocatori possono dare forma a molteplici universi virtuali.

Il titolo è disponibile da ormai diverso tempo su PC, Xbox One e dispositivi mobile, sia iOS sia Android, ma ha di recente conosciuto una forte impennata in termini di diffusione e successo. A evidenziarlo sono le rilevazioni statistiche messe a punto dagli analisti di Sensor Tower. In particolare, si rileva che Roblox, nella sua sola incarnazione mobile, ha ora superato i 2 miliardi di dollari di entrate. A garantire il raggiungimento del risultato è stata una forte e costante crescita registrata nel corso del 2020.



In particolare, tra novembre 2019 e maggio 2020 il gioco ha registrato introiti per mezzo miliardo di dollari, andando così a superare la soglia di 1,5 miliardi di dollari. Successivamente, Roblox ha macinato ulteriori 500 milioni di dollari, raggiungendo la cifra record di 2 miliardi di dollari. Come facilmente intuibile, ad influire sui risultati conseguiti, evidenzia Sensor Tower, ha contribuito l'incremento di spesa generale nel settore dell'intrattenimento videoludico registrato con il diffondersi della pandemia di COVID-19. Dalla primavera di quest'anno, l'intera industria ha infatti indirettamente beneficiato della maggiore quantità di tempo che milioni di persone hanno dovuto trascorrere tra le mura di casa.