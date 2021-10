Roblox Squid Game: codici per monete gratis, ecco come riscattarli

Roblox Corporation mette a disposizione vari codici per il suo Roblox Squid Game, gioco basato sull'omonima serie tv sudcoreana di Netflix capace di ottenere enorme popolarità in tutto il mondo dopo la messa in onda della prima stagione.

Data la grande popolarità raggiunta da Squid Game, tanti sviluppatori attivi sulla piattaforma social hanno provato a realizzare la propria visione videoludica del fenomeno: la versione realizzata da Trendsetter Games sembra essere la più popolare tra gli utenti di Roblox ed offre tra l'altro la possibilità di riscattare codici che consentono ai giocatori di ottenere varie quantità di denaro in-game da utilizzare a proprio piacimento. Ecco pertanto la lista dei codici attualmente attivi:

LostOfStuff - offre 500 monete

30kMembers - offre 250 monete

FrontPage! - offre 200 monete

LotsOfLikes! - offre 250 monete

Marbles - offre 100 monete

Di seguito ecco anche quelli non più attivi:

10k, che aggiungeva 100 monete

FirstCode!, che permetteva di riscattare 200 monete

Da tenere presente che i codici per Squid Game sono disponibili solo per 48 ore, motivo per cui vanno utilizzati il prima possibile. Riscattarli è semplice: una volta arrivati all'interno del gioco, clicca sulla voce "Codici" nel lato sinistro della schermata, per far comparire una finestra testuale. Da qui basta semplicemente inserire il codice di nostro interesse per riscattarlo e ricevere così la relativa ricompensa.

Ricordiamo che adesso alcune funzionalità di Roblox richiedono la verifica dell'età. Nel frattempo la piattaforma digitale continua a divenire sempre più grande, con Roblox che ha sfiorato i 50 milioni di utenti attivi ad agosto 2021.