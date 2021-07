Roblox stringe un accordo con Sony Music: tanti artisti in arrivo sulla piattaforma

Roblox Corporation e Sony Music Entertainment hanno raggiunto un accordo che consentirà a diversi artisti sotto etichetta Sony di poter presto portare la loro musica all'interno della popolare piattaforma social e relativi giochi. A rivelarlo è Variety, senza tuttavia fornire dettagli più specifici sulla natura della collaborazione appena stretta.

Le due compagnie hanno confermato che l'accordo porterà "tante nuove opportunità agli artisti di Sony Music" per far conoscere le loro produzioni canore e raggiungere un pubblico sempre più ampio. Del resto non è la prima volta che Roblox e Sony Music collaborano per dare maggior visibilità a cantanti e gruppi musicali: lo scorso novembre sulla piattaforma Roblox si è infatti tenuto un concerto virtuale del rapper Lil Nas X che ha ottenuto un certo seguito. Con molta probabilità l'accordo tra le due parti permetterà di replicare esperimenti simili coinvolgendo molti altri artisti.

"Sony Music è stato finora un partner fantastico e sono contento di approfondire la nostra collaborazione", afferma Jon Vlassopulos, VP e Global head of music di Roblox, che aggiunge: "Comprendono davvero l'enorme opportunità che il nostro universo offre ai loro artisti e ci impegneremo per aiutarli a scoprire nuove opportunità creative e commerciali su Roblox". Non si tratta dell'unico accordo in tal senso messo a segno da Roblox, che già lo scorso mese aveva raggiunto un accordo analogo con BMG.

La musica ha comunque causato anche grattacapi ai dirigenti della piattaforma: lo scorso giugno la National Music Publishers Association ha fatto causa a Roblox per 200 milioni di dollari accusandola di aver utilizzato brani di cantanti famosi senza consenso all'interno dei suoi giochi. Sempre in tempi recenti è inoltre partita una class-action contro Roblox in merito alle microtransazioni.