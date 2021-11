Roblox: svelati tutti i motivi del collasso dei server

Nel corso degli ultimi giorni non si è parlato d'altro che del lungo periodo di permanenza offline di Roblox, i cui server sono rimasti inattivi per via di gravi problematiche che sono state svelate solo oggi.

A svelare tutti i dettagli è stato David Baszucki, fondatore e CEO di Roblox Corp. Stando alle parole di Baszucki, il problema sarebbe sorto a causa di un bug che avrebbe fatto aumentare artificialmente il numero dei server. Ciò ha innescato una serie di problematiche che hanno preso il sopravvento e hanno fatto collassare l'infrastruttura di gioco a causa dell'elevato carico. Una volta individuato il problema, non è stato semplice ritornare alla normalità e il lavoro degli sviluppatori ha richiesto qualche ora extra perché il gioco tornasse a funzionare. Sembra quindi che, a differenza di quanto volessero alcune voci di corridoio, Roblox non sia andato offline per via dell'elevato numero di utenti contemporaneamente connessi al gioco. In ogni caso, Baszucki ha assicurato che il team ha già messo in atto una serie di provvedimenti grazie ai quali situazioni di questo tipo non si ripeteranno in futuro.

Per chi non lo sapesse, Roblox è di nuovo online e il team di sviluppo ha risolto definitivamente i problemi che hanno messo in ginocchio il gioco per più di un giorno.