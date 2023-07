Roblox vittima di un grave leak: dati sensibili di oltre 4000 dipendenti finiti in rete

Roblox Corporation è stata colpita da un leak piuttosto serio: i dati personaggi di quasi 4000 dipendenti dell'azienda sono infatti stati diffusi online, in alcuni casi rivelando persino nomi, date di nascita, numeri telefonici e indirizzi di casa.

A rivelarlo via Twitter è stato Troy Hunt, creatore di Have I Been Pwned, un sito web che consente agli utenti di scoprire se i propri dati personali sono stati diffusi in rete senza consenso. Sembra che il leak riguardi tutti i partecipanti alla Roblox Developer Conference ed è poi comparso su un popolare forum con tutti i dati degli sviluppatori. Il post è stato poi cancellato, ma non in tempi abbastanza veloci da impedire che buona parte delle informazioni venissero poi salvate da altri individui.

Stando a quanto scoperto dal portale PC Gamer, i dati sarebbero stati rubati già nel dicembre del 2020 e sarebbero poi comparsi attraverso piccole nicchie di Roblox senza però mai divenire di dominio pubblico, salvo poi comparire in questi giorni sul citato forum. Roblox Corporation è già pienamente a conoscenza di quanto accaduto ed ha fornito alle vittime del leak un anno di protezione della loro identità, oltre scusarsi via email con i dipendenti rimasti colpiti in misura minore dalla diffusione dei propri dati sensibili.

Sebbene leak di questa natura non siano comuni, la nota piattaforma social è spesso al centro di dubbi e discussioni sulla sua natura e sicurezza: in precedenza è stato confermato che Sony non ha voluto Roblox su PlayStation poiché preoccupata per i bambini, citando rischio di vederli esposti a contenuti inappropriati.