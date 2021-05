Roblox x Gucci, prosegue l'evento: giocatori spendono migliaia di dollari in borse in-game

Mentre la community di appassionati attende di scoprire se Roblox arriverà in futuro anche su Nintendo Switch e PlayStation 5, la piattaforma social-videoludica continua ad accogliere moltissimi giocatori.

In maniera simile a quanto già si verifica in altre celebri produzioni a supporto continuo, come Fortnite: Battaglia Reale, anche Roblox ha nel tempo accolto molteplici eventi speciali e collaborazioni. Tra queste ultime, ha di recente fatto la sua comparsa anche una partnership con Gucci, che ha portato la celebre casa di moda ad organizzare un evento virtuale in-game. Battezzato Gucci Garden Experience, quest'ultimo ha visto l'allestimento di speciali aree digitali, ma anche la distribuzione all'interno di Roblox di alcuni item speciali ispirati a reali accessori Gucci.



Tra questi, immancabili ovviamente le borse, con molteplici modelli distribuiti per periodi di tempo molto limitati. Per finestre di circa un'ora, i giocatori hanno potuto acquistare alcune di queste al prezzo di circa 475 Robux, corrispondenti a 5,50 dollari. Tuttavia, una volta uscite dal negozio in-game, le borse Gucci digitali si sono rapidamente trasformate in un oggetto ricercatissimo all'interno della community. Desiderosi di poter sfoggiare l'accessorio sul proprio avatar, alcuni giocatori sono arrivati a pagarlo persino migliaia di dollari, per cifre equivalenti a una media di 1.578 dollari e con picchi di persino oltre 4.000 dollari.