RoboCop Rogue City si aggiorna con il New Game Plus e un nuovo livello di difficoltà

La Roadmap 2024 di RoboCop Rogue City parte ufficialmente con l'aggiornamento che porta in dote l'attesa modalità New Game Plus, un livello di difficoltà inedito e tante altre sorprese per gli emuli dell'agente Murphy.

Il piatto forte dell'ultimo, importante Major Update appena lanciato da Teyon e Nacon è ovviamente rappresentato dal New Game Plus, la richiestissima modalità che consente a coloro che hanno già completato l'avventura di reiniziarla nuovamente senza perdere i potenziamenti, gli equipaggiamenti sbloccati e le abilità ottenute prima di giungere ai titoli di coda della campagna principale.

Contestualmente al lancio del New Game Plus assistiamo all'introduzione di un livello di difficoltà inedito, "Ci saranno problemi", che innalza ulteriormente l'asticella degli scontri a fuoco e delle sfide affrontate dal cyber-poliziotto.

L'update gratuito di RoboCop Rogue City che inaugura la Roadmap 2024 degli aggiornamenti post-lancio dell'apprezzato sparatutto di Nacon porta in dote anche la skin Golden Auto-9 per l'anima di pistola di Murphy, oltre a ulteriori chip di potenziamento e alla chiusura dei bug più fastidiosi segnalati dalla community.

lunedì 22 gennaio su PC, PS5 e Xbox Series X|S