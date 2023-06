RoboCop Rogue City: aperte le registrazioni per la Closed Beta

Nacon e Teyon hanno annunciato la Closed Beta di RoboCop Rogue City in programma su PC Steam dal 3 al 9 luglio, i giocatori interessati possono compilare il modulo per la richiesta di partecipazione, gli utenti selezionati verranno presto contattati via email.

Se siete interessati potete iscrivervi alla Closed Beta di RoboCop Rogue City qui, Nacon fa sapere che tutti coloro che parteciperanno a questa fase di test riceveranno un codice sconto del 30% da utilizzare sullo store online di Nacon oltre a un codice per accedere all'artbook digitale del gioco su PC, disponibile al lancio.

Questa la sinossi di RoboCop Rogue City: "Diventa l'iconico eroe in parte uomo, in parte macchina, tutto poliziotto mentre cerca di portare giustizia nelle strade pericolose di Detroit. Armato della tua fidata Auto-9, forza costruita in fabbrica, anni di esperienza nella forza e una varietà di strumenti a tua disposizione, combatterai le forze che cercano di distruggere la città in una caccia esplosiva in prima persona."

Il nuovo videogioco di Robocop pubblicato da Nacon e sviluppato dallo studio italiano Teyon è atteso per il prossimo mese di settembre 2023 su PC Windows, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra ultima anteprima di RoboCop Rogue City.