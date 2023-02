RoboCop Rogue City arriva in estate? La data di lancio spunta su Amazon

A pochi giorni di distanza dall'annuncio del Nacon Connect di marzo 2023, arriva un interessante avvistamento legato alla pubblicazione di RoboCop: Rogue City.

Il videogioco dedicato all'icona cinematografica si è infatti palesato sui lidi di Amazon UK. Sullo store britannico, RoboCop: Rogue City propone persino una data di lancio, identificata con venerdì 30 giugno 2023. Dettaglio interessante, il titolo è presente sullo store Amazon in versione Xbox Series X, a riconferma del fatto che la produzione approderà non sono su PC e PlayStation 5 (come inizialmente comunicato), ma anche su console Microsoft e Nintendo Switch.

Al momento, non è da escludere che la data possa però rappresentare un semplice placeholder. In tal caso, RoboCop: Rogue City potrebbe non uscire esattamente il 30 giugno 2023. L'indicazione, tuttavia, dovrebbe comunque rappresentare un indizio sull'arrivo del gioco sul mercato entro la prima metà dell'anno. Sviluppata da Teyon ed edita da Nacon, insomma, l'avventura dedicata a RoboCop non sembrerebbe essere troppo lontana.



Per saperne di più, non sarà necessario attendere molto tempo. Come già accennato, il publisher ha annunciato la trasmissione di un nuovo Nacon Connect in data 9 marzo 2023. Durante lo show, arriveranno novità su RoboCop: Rogue City, The Lord of the Rings: Gollum e ulteriori titoli.