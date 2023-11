RoboCop Rogue City conquista il pubblico: voti estremamente positivi su Steam

Anche se la critica internazionale non è rimasto troppo convinta dalla bontà del progetto (come potete leggere anche nella nostra recensione di RoboCop Rogue City), sembra proprio che i giocatori, ed in particolare gli utenti Steam, siano rimasti molto soddisfatti da RoboCop Rogue City.

Sulla piattaforma digitale di Valve, infatti, attualmente l'opera sviluppata da Teyon e prodotta da Nacon ha una media recensioni altissima, con il 92% delle valutazioni positive su un totale di 3119 recensioni. Ciò si traduce dunque in una media "Molto Positiva" su Steam, mettendo in evidenza una grossa differenza tra la ricezione del pubblico e quella della stampa nei confronti della nuova avventura con protagonista l'iconico RoboCop.

A quanto pare i giocatori sono rimasti fortemente soddisfatti dal modo in cui Teyon ha riportato in chiave videoludica le gesta compiute del celebre cyberpoliziotto nella serie cinematografica di cui è stato protagonista, con un gameplay ed atmosfere generali molto in linea con lo stile delle pellicole di culto distribuite nelle sale a cavallo tra la fine degli anni '80 ed i primi anni '90.

A suo vantaggio c'è anche un comparto tecnico di indubbio spessore: Digital Foundry è rimasta colpita da RoboCop Rogue City, elogiando un ottimo impiego dell'Unreal Engine 5 da parte degli sviluppatori. Lo avete già provato RoboCop Rogue City? Come vi sembra?