RoboCop Rogue City convince ma con riserva: arrivano le prime recensioni della stampa

Con l'uscita di RoboCop Rogue City attesa per il 2 novembre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, è tempo dei primi verdetti per l'FPS su licenza sviluppato da Teyon e prodotto da Nacon che riporta in scena l'iconico poliziotto robot. E l'accoglienza generale appare discreta, seppur non esaltante.

Come riportato da Metacritic, nel momento in cui scriviamo la versione PS5 del gioco ha una media di 69 basata su 15 recensioni. Non mancano valutazioni di tutto rispetto come il 90 di Shacknews o l'80 di testate come Screen Rant, Digital Spy e GamingTrend, ma anche voti più tiepidi come il 70 di VideoGamer e TheGamer o il il 60 assegnato da Eurogamer. C'è spazio anche per una sonora bocciatura, in 40 proveniente da TheSixthAxis.

Va invece meglio con la versione Xbox Series X/S, che attualmente ha una buona media di 75 frutto di 8 recensioni: VGC e GameGrin premiano il prodotto con 80, mentre TheXboxHub è rimasto così soddisfatto da assegnare un 90. Voti meno calorosi invece da IGN.com e XboxEra, che non vanno oltre il 70. Soltanto tre per ora, infine, le valutazioni relative alla versione PC, seppur positive: da segnalare l'80 di Noisy Pixel e l'85 di Destructoid.

Dal quadro generale che emerge, RoboCop Rogue City sembra avere le carte in regola per soddisfare gli appassionati del celebre personaggio, pur senza magari essere davanti ad un prodotto davvero imperdibile. A differenza però di altri noti e disastrosi giochi su licenza del 2023 come The Lord of the Rings Gollum e Skull Island Rise of Kong (avete letto la nostra recensione di Skull Island Rise of Kong?), se non altro il nuovo videogioco di RoboCop tratta con molto più rispetto il brand di riferimento e potrebbe dunque meritare una chance anche da chi non è un suo grande appassionato.

A tal proposito, non perdetevi il nostro provato di RoboCop Rogue City, in modo così da avere un'idea più chiara sulle caratteristiche dell'FPS.