RoboCop Rogue City: criminali e violenza nel nuovo gameplay trailer

All'Xbox Preview Event è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer anche RoboCop Rogue City, lo sparatutto in prima persona che raggiungerà gli scaffali tra pochissimi giorni.

Il filmato in questione include una miriade di sequenze di gameplay, le quali permettono di scoprire non solo nuovi gruppi di criminali che andremo ad eliminare a suon di piombo tra una missione e l'altra, ossia pericolosi biker. In aggiunta, il video permette di dare un ulteriore sguardo ai potenti robot bipedi che dovremo sconfiggere utilizzando anche gli elementi dello scenario.

Grazie al video possiamo vedere per la prima volta anche lo shotgun, arma che non era presente nella demo di RoboCop Rogue City arrivata su steam qualche settimana fa. Come se non bastasse, nel trailer possiamo anche vedere in movimento nuovi luoghi che dovremo esplorare nel corso della lotta al crimine.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 3 novembre 2023, ma l'acquisto della versione speciale permetterà di iniziare a giocare con 48 ore di anticipo. Per quello che riguarda le piattaforme di destinazione, il titolo arriverà solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, poiché la versione Nintendo Switch di RoboCop Rogue City è stata cancellata.