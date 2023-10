RoboCop Rogue City: il cyber-poliziotto fa giustizia nello Story Trailer

Dopo aver mostrato in azione RoboCop Rogue City con un gameplay trailer tra criminali e violenza, Nacon ci reimmerge nelle atmosfere da film action anni '80 dello sparatutto in sviluppo presso gli studi Teyon con l'immancabile Story Trailer che ne precede il lancio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il nuovo filmato confezionato dalla software house polacca è davvero ricco di citazioni e, ovviamente, di spunti di riflessione sull'esperienza FPS da vivere interpretando il celebre cyber-poliziotto. Nel trailer, Teyon mostra Murphy alle prese con gli scagnozzi di New Guy, l'astro nascente della criminalità organizzata di Detroit che ambisce a scalare le gerarchie della malavita passando impunemente sul cadavere dei suoi oppositori e facendo leva sul caos e sul terrore portato per le strade dai suoi sodali.

Proprio come nella serie cinematografica, la Detroit che esploreremo giocando a RoboCop Rogue City è una metropoli che giace sull'orlo della rovina: starà quindi a noi, e al nostro 'lucente' alter-ego, proteggere gli innocenti e far rispettare la legge cimentandoci in una serie di sfide investigative e frenetiche sparatorie per ridare una speranza ai cittadini.

Il cyber-poliziotto di RoboCop Rogue City entrerà in servizio a partire dal 3 novembre, giusto in tempo per il lancio dello sparatutto di Nacon su PC e console Sony e Microsoft dell'attuale generazione. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra anteprima di RoboCop Rogue City, giustizia a Detroit in uno sparatutto futuristico.