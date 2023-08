Robocop Rogue City: il cyber-poliziotto si fa giustizia nel video del Future Games Show

Durante il Future Games Show 2023 che ha svelato la beta di The Last Faith, Nacon e il team Teyon hanno mostrato delle scene di gameplay inedite di Robocop Rogue City, l'ambizioso sparatutto legato alla leggendaria IP cinematografica degli anni '80.

Il filmato propostoci da Nacon, inutile sottolinearlo, ha per protagonista il cyber-poliziotto più amato da chi è cresciuto a pane e film action, mostrandolo alle prese con la criminalità che imperversa per le strade di una Detroit che, proprio come nella serie cinematografica, giace sull'orlo della rovina.

Il compito affidato ai giocatori sarà piuttosto semplice e, al tempo stesso, tremendamente difficile: insieme a Murphy, la nostra missione sarà quella di 'servire la salute pubblica, proteggere gli innocenti e far rispettare la legge', nel rispetto delle Direttive della Omni Consumer Products. Nel corso dell'avventura, tra una sparatoria e l'altra avremo modo di cimentarci in sfide investigative raccogliendo le prove per venire a capo degli enigni legati alla crescita senza controllo della violenza per le strade di Detroit.

Il 'coming soon' che chiude il nuovo video, però, rende sempre più probabile l'ipotesi del rinvio di Robocop Rogue City su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In attesa di un chiarimento definitivo da parte di Nacon, vi lasciamo a questo approfondimento su Robocop Rogue City tra distruzione e giustizia.