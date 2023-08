RoboCop Rogue City ha una nuova data di uscita: tanto gameplay dalla Gamescom

A pochi giorni dall'apparizione di RoboCop: Rogue City all'Opening Night Live della Gamescom 2023, è tempo di ulteriori aggiornamenti per la produzione firmata da Nacon.

La Detroit del futuro si mostra infatti in azione in un lungo gameplay, che consente al pubblico di dare finalmente uno sguardo più approfondito a RoboCop: Rogue City. Lo sparatutto per PC e console è infatti stato testato con mano dalla redazione statunitense di IGN, che ha potuto condividere circa sedici minuti di gameplay sui propri canali. Il video - che trovate in apertura di news - alza il sipario su alcune delle meccaniche principali che contraddistinguono lo shooter in prima persona.

Contestualmente, arriva una peculiare conferma del rinvio di RoboCop: Rogue City. Nonostante gli ultimi trailer pubblicati non riportino alcuna data di uscita precisa, la redazione di PlayStation Lifestyle riferisce di aver ricevuto un comunicato stampa nella quale si indica il 2 novembre 2023 come nuovo day one del gioco. Dopo aver raggiunto Nacon per ulteriori conferme, la testata riporta la data autunnale come quella attesa per l'esordio di RoboCop: Rogue City su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.



Lieve posticipo dunque per la produzione, che in precedenza risultava attesa per il mese di settembre 2023.