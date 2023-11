RoboCop Rogue City: disponibile la nuova patch su PC e console, ecco le novità

Nel corso delle ultime ore, RoboCop Rogue City si è aggiornato sia su PC che sulle console di ultima generazione Sony e Microsoft. La patch in questione include una serie di migliorie che coinvolgono tutte le piattaforme ed una selezione di fix dedicate alla sola versione PC.

Per quello che riguarda tutte le edizioni di RoboCop Rogue City, l'update di recente pubblicazione mette una pezza a 22 diverse problematiche che potevano mandare il gioco in crash e sistema anche una serie di problemi che potevano verificarsi con le interazioni ambientali. È quindi probabile che sia stato risolto il fastidioso bug per cui alcuni nemici eliminati con gli oggetti dello scenario restavano immobili sul posto. Pare inoltre che l'aggiornamento sistemi piccoli problemi con i sottotitoli in alcune lingue, ma in questo caso non sono stati forniti dettagli aggiuntivi.

A coinvolgere esclusivamente la versione PC di RoboCop Rogue City è l'introduzione di una nuova opzione grafica che permette di selezionare uno tra due diversi metodi per i riflessi: Lumen o Screen Space Reflection. A tal proposito, sono anche state apportate alcune migliorie a Lumen, che dovrebbe vantare prestazioni migliorate. A chiudere la serie di novità per il gioco in versione PC troviamo la rimozione dell'attivazione automatica del DLSS: d'ora in poi, l'opzione che si attiverà di default sarà il TAA.

In attesa di scoprire se in futuro arriveranno ulteriori aggiornamenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di RoboCop Rogue City.