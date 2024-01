Robocop: Rogue City - l'edizione fisica in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

RoboCop: Rogue City è il nuovo sparatutto sviluppato da Teyon uscito il 2 novembre del 2023 per PlayStation 5, Windows e Xbox Series X, su Steam è disponibile anche una DEMO gratuita per provare le prime due missioni del gioco.

Il titolo presenta narra una trama inedita che si colloca tra il primo ed il secondo capitolo della saga cinematografica. Ovviamente nel gioco impersoneremo Alex Murphy, uno cyber poliziottoche dovrà ripulire la vecchia Detroit dai criminali che hanno invaso la città, condurre indagini e addirittura multare le auto in divieto di sosta.

Durante lo svolgersi delle missioni saremo in grado di effettuare delle scelte tra un approccio violento o pacifico durante lo svolgimento delle indagini e l'interrogatorio dei sospettati, con una trama ed un finale che cambieranno in base alle scelte che effettueremo.

Il gioco è in offerta su Amazon in edizione fisica per PS5 e Xbox Series X al prezzo di 39,90 euro con lo sconto di 20 euro dal prezzo di listino di 59,99 euro, di seguito i link alle offerte:

Si tratta del prezzo migliore dal lancio, addirittura più basso delle promozioni attive in entrambi gli store (PlayStation Store e Microsoft Store) per acquistare la copia digitale del gioco.

