Robocop: Rogue City - l'edizione fisica in preordine su Amazon anche con 15 euro di sconto

RoboCop: Rogue City è il nuovo sparatutto sviluppato da Teyon ed in uscita il 2 novembre di quest'anno per PlayStation 5, Windows e Xbox Series X, su Steam è disponibile anche una DEMO gratuita per provare le prime due missioni del gioco.

Il titolo presenta narra una trama inedita che si colloca tra il primo ed il secondo capitolo della saga cinematografica. Ovviamente nel gioco impersoneremo Alex Murphy, uno cyber poliziottoche dovrà ripulire la vecchia Detroit dai criminali che hanno invaso la città, condurre indagini e addirittura multare le auto in divieto di sosta.

Durante lo svolgersi delle missioni saremo in grado di effettuare delle scelte tra un approccio violento o pacifico durante lo svolgimento delle indagini e l'interrogatorio dei sospettati, con una trama ed un finale che cambieranno in base alle scelte che effettueremo.

Il gioco è in preordine su Amazon in edizione fisica per PS5 e Xbox Series X al prezzo di 59,99 euro con data di uscita prevista per il 2 novembre, di seguito i link ai preordini:

Come vi segnaliamo nel titolo dell'articolo, ancora per pochi giorni è possibile preordinare il gioco con 15 euro di sconto, fino al 16 ottobre infatti per i nuovi account su Amazon è possibile ottenere uno sconto di 15 euro per un acquisto di almeno 30 euro, ovviamente lo sconto può essere applicato per preordinare i giochi, la promozione è consultabile a questo link.