Da RoboCop Rogue City a Gollum: tutti gli annunci dell'ultimo Nacon Connect

Nel corso del tardo pomeriggio si è tenuto un nuovo appuntamento del Nacon Connect, l'evento in streaming durante il quale il publisher si dedica all'annuncio di nuovi prodotti e mostra quelli la cui esistenza è già nota al pubblico.

Ad aprire l'evento è stato Ravenswatch, il nuovo progetto degli autori di Curse of the Dead Gods che consiste in un action roguelike con visuale isometrica e dallo stile grafico fumettoso. Dopo aver mostrato una breve sequenza di gameplay, è stato annunciato che l'Early Access sarà disponibile su Steam dal 6 aprile 2023, sebbene il gioco approderà anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch.

È giunto poi il turno di Capes, uno strategico a turni firmato Daedalic Entertainment in cui i protagonisti sono personaggi dotati di superpoteri. In questo caso il gioco è in arrivo entro la fine del 2023 su tutte le piattaforme di vecchia e nuova generazione. A mostrarsi è stato poi Ad Infinitum, il titolo dalle tinte horror targato Hekate che arriverà invece a settembre 2023 solo su PC e piattaforme di ultima generazione.

Il titolo successivo mostrato all'evento è stato Clash Artifacts of Chaos, sequel del noto Zeno Clash in cui la visuale passa alle spalle del protagonista. Il gioco, di cui è stata mostrata una lunga sequenza di gameplay, è già disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. A seguire è stato mostrato Train Life A Railway Simulator, un simulatore in cui si prende il controllo di uno dei numerosi treni disponibili per poi completare incarichi di vario genere. In occasione dell'evento, è stato annunciato che il gioco è ora disponibile anche su Nintendo Switch. Sempre sulla console ibrida della Grande N è arrivato Session, il simulatore di skate che è già disponibile da qualche tempo sulle altre piattaforme.

Sono poi stati accesi i roboanti motori di TT Isle of Man Ride on the Edge 3, celebre serie a base di moto in cui è possibile sfrecciare a bordo di tantissimi veicoli sull'asfalto di altrettanti circuiti. Il racing game arriverà il prossimo 11 maggio 2023 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Switch. Un rapido filmato ha poi svelato che Tour De France 2023 e Pro Cycling Manager arriveranno il prossimo 8 giugno 2023, mentre Rugby 24 sarà disponibile dal 7 settembre. Tiebreak, invece, è semplicemente stato annunciato e dovrebbe arrivare sugli scaffali entro la fine dell'anno.

Si torna poi nella seconda guerra mondiale con War Hospital, un gestionale che affida al giocatore l'arduo compito di gestire tutte le operazioni di un ospedale da guerra con tutte le responsabilità che ne conseguono. Il gioco uscirà il 31 agosto 2023 solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. A mostrarsi è poi stato l'action in terza persona con una forte componente cooperativa che prende il nome di Gangs of Sherwood, il quale è in lavorazione per PC e piattaforme di ultima generazione.

È poi arrivato il turno del nuovo trailer di The Lord of the Rings Gollum, la cui data d'uscita ufficiale non è ancora stata annunciata. In chiusura, invece, abbiamo potuto osservare un lungo filmato di RoboCop Rogue City, lo sparatutto in prima persona che è stato rinviato a settembre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.