RoboCop Rogue City è una hit per Nacon: miglior lancio di sempre per il publisher

Che il gioco fosse stato accolto nel migliore dei modi dai fan lo si intuiva anche dalla calorosa accoglienza riservata a RoboCop Rogue City su Steam, dove ha ricevuto voti estremamente alti. Ulteriori conferme di quanto trionfale sia stato il ritorno del cyber-poliziotto giungono direttamente dal publisher Nacon.

"Guadagnando il 92% di recensioni positive sulla piattaforma Steam, il gioco ha conquistato oltre 435.000 giocatori nell'arco di 2 settimane e ha collezionato 2.7 milioni di sessioni di gioco attive", dichiara Nacon celebrando il successo del gioco. "Lo studio Teyon e l'editore Nacon, insieme al collaboratore Metro-Goldwyn-Mayer (MGM ), sono lieti di celebrarne il successo condividendo un nuovo trailer che evidenzia i riconoscimenti ricevuti dal gioco".

Alain Falc, CEO di Nacon, ha così celebrato il lancio migliore di sempre per la compagnia: "RoboCop: Rogue City ha superato le nostre aspettative e ha realizzato un'autentica impresa finora, per quanto riguarda Nacon. Siamo davvero orgogliosi di aver potuto lavorare con lo studio Teyon su questo gioco creato da e per gli irriducibili di RoboCop. Vorremmo anche ringraziare MGM per la fiducia che hanno riposto in noi durante questa collaborazione, così come tutti i giocatori che hanno contribuito a rendere questa pubblicazione un così grande successo".

Sebbene si sia rivelato un successo senza precedenti per Nacon, c'è al contempo da dire che la stampa non è sembrata così entusiastica del nuovo tie-in della serie. Per saperne di più sul nuovo titolo dedicato al poliziotto cyborg, vi rimandiamo alla nostra Recensione di RoboCop Rogue City.