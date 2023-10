RoboCop Rogue City, preordini aperti per tutti! È ora di fare giustizia a Detroit

Finalmente ci siamo, il momento della verità si avvicina: dopo aver annunciato la nuova data di uscita di RoboCop Rogue City, Teyon e Nacon sono pronti a tornare in grande stile con un progetto dalle tinte Action FPS pronte ad entusiasmare i fan del progetto. L'uscita non è lontana e si avvicina il giorno del ritorno della giustizia a Detroit.

Dopo aver svelato i requisiti di sistema della versione PC di RoboCop Rogue City e aver pubblicato la demo del gioco, Teyon e Nacon hanno reso la loro prossima avventura videoludica disponibile per il preorder sulle varie piattaforme: RoboCop Rogue City può essere finalmente acquistato in anticipo, in modo da accedere ai contenuti esclusivi pensati per il preorder. La giustizia sta per arrivare: "diventa il leggendario eroe poliziotto metà uomo, metà macchina e fai giustizia nella Detroit storica".

"Nella città di Detroit sono stati compiuti svariati reati e un nuovo nemico sta minacciando l'ordine pubblico. La tua indagine ti condurrà al cuore di un losco progetto, in una storia originale ambientata nei film RoboCop 2 e 3". Pronti alla grande avventura? Mancano poche settimane al day one e, dopo aver visto la distruzione e la giustizia nel primo gameplay di RoboCop Rogue City, l'attesa è arrivata ai massimi livelli per il titolo in questione.