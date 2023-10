RoboCop Rogue City fa record di pre-order, ma entrate in calo per Nacon

Nuovamente presentato al pubblicato con il trailer dedicato alla storia, RoboCop Rogue City ha fatto registrare un record di pre-order per Nacon. Il publisher, tuttavia, ha lasciato emergere dei numeri non positivi durante il report del suo ultimo trimestre dell'anno fiscale.

Al termine del Q2 dell'anno fiscale in corso, Nacon ha registrato un calo delle entrate su base annua pari all'8.7%. In questa prima metà dell'anno, l'azienda ha incassato in totale l'8% in meno rispetto alle entrate dello scorso anno.

Tra le altre informazioni riportate da Nacon all'interno del suo rapporto, apprendiamo che le vendite dei giochi del catalogo sono aumentate in quest'ultimo trimestre, al contrario dei giochi più recentemente pubblicati sul mercato. RoboCop Rogue City, tuttavia, lascia ben sperare con il suo record di preordini a ormai pochi giorni dal lancio, in programma per il 2 novembre.

Nacon ha inoltre confermato che Test Drive Unlimited Solar Crown, che in passato ha subito ben più di un rinvio, è sempre previsto al lancio nel 2024, per l'esattezza nel primo trimestre dell'anno. All'interno del report finanziario, infine, non c'è alcuna menzione di The Lord of the Rings: Gollum, che si è rivelato un autentico flop per la compagnia, e che l'ha spinta a smantellare il team che si è occupato del suo sviluppo.