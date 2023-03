Robocop Rogue City rinviato: un gameplay trailer svela la nuova finestra di lancio

Oltre ad aver mostrato nuovamente in azione The Lords of the Rings Gollum, Nacon ha lasciato spazio anche a Robocop Rogue City nel corso del suo showcase odierno. Il filmato, che potete gustarvi in apertura, ci conferma uno slittamento rispetto alla precedente finestra di lancio prevista dal publisher tedesco.

Il trailer si apre con una fase di esplorazione notturna della città di Detroit, ormai in preda alle bande criminali. Dopo aver raccolto una serie di indizi ed essersi intrattenuto in una conversazione in un contesto piuttosto insolito, possiamo ammirare Robocop lanciarsi nell'azione per mettere freno alle attività criminali che stanno mettendo in subbuglio la città.

"Benvenuti a Detroit; il crimine dilaga mentre la città giace sull'orlo della rovina, le persone combattono per gli avanzi mentre altri vivono vite stravaganti nel lusso. Il controllo del dipartimento di polizia di Detroit viene affidato alla società Omni Consumer Products nel tentativo di ristabilire l'ordine. Tu sei quella soluzione, RoboCop, un cyborg incaricato di proteggere la città".

Al termine del filmato ci viene infine confermato che Robocop Rogue City non uscirà più nel mese di giugno come previsto in un primo momento, e sarà disponibile non prima del mese di settembre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.