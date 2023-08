RoboCop Rogue City è stato rinviato di nuovo? Spuntano alcuni indizi

A distanza di qualche mese dal primo rinvio di RoboCop Rogue City, sembrerebbe che Nacon sia intenzionata a dare agli sviluppatori qualche mese extra per le ultime rifiniture allo sparatutto su licenza.

Come segnalato su Reddit da alcuni utenti, di recente il gioco è stato inserito nei database di alcuni grossi rivenditori tedeschi per consentire ai videogiocatori di procedere con il preorder: in molti casi, la data d'uscita segnalata sulle pagine del prodotto è fissata al 9 novembre 2023, ben diversa dal generico settembre annunciato qualche tempo fa dal publisher. È altamente probabile che questi negozi online abbiano saputo in anticipo del cambio del day one e che sia solo questione di tempo prima che tutti gli altri si adeguino.

Per il momento, però, i principali store digitali come Steam continuano a riportare la vecchia finestra di lancio, ma non possiamo escludere che sia in arrivo un annuncio ufficiale per confermare quella che speriamo sarà la data d'uscita definitiva, magari accompagnato da un nuovo trailer con sequenze di gameplay inedite.

A proposito di gameplay, vi ricordiamo che proprio qualche settimana fa si è conclusa la Closed Beta di RoboCop Rogue City, grazie alla quale un ristretto numero di utenti ha potuto provare il gioco in anteprima. Per chi non lo sapesse, il gioco è in arrivo esclusivamente su PC e console di ultima generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X|S.