RoboCop Rogue City: il lato ruolistico di Alex Murphy nel nuovo video gameplay

"Vivo o morto tu livellerai con me!", sembra esclamare il cyber-agente Alex Murphy nel nuovo video gameplay confezionato da Teyon che descrive gli elementi ruolistici dell'esperienza sparatutto da vivere nella Detroit storica di RoboCop Rogue City.

Il nuovo trailer datoci in pasto da Nacon in coincidenza del lancio dello Steam Next Fest di ottobre pizzica le corde della nostalgia dei patiti di film action anni '80 mostrando le tante abilità da sbloccare liberando le strade dai criminali che infestano i bassifondi di Detroit.

I potenziamenti da acquisire spendendo i punti esperienza ottenuti nelle diverse missioni consentiranno a Murphy di migliorare le proprie capacità investigative e di combattimento, aiutandolo così a raccogliere ulteriori prove e a tenere a bada le gang che imperversano a Detroit. Il tutto, nel rigoroso rispetto delle Direttive della Omni Consumer Products che spronano il nostro intrepido alter-ego a "servire la salute pubblica, proteggere gli innocenti, difendere la legge".

Il lancio di RoboCop Rogue City è previsto per il 2 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Già che ci siamo, vi invitiamo a immergervi nelle atmosfere dell'FPS 'nostalgico' di Nacon e Teyon con il resoconto della nostra prova di RoboCop Rogue City, giustizia a Detroit nello sparatutto futuristico.